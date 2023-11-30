Законопроект о конфискации имущества за фейки и иное, будет внесён в Госдуму Думу в понедельник - Володин

20 января — Mossovetinfo.ru — Разработан и в понедельник будет внесен в Госдуму законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации, а также по решению суда лишать почётных званий за ряд преступлений, в том числе за "распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации (статья 207.3 УК)". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.



"Обсуждали с вами вопрос о необходимости наказания негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО. (...) Каждый, кто пытается разрушить Россию, предаёт её, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесённый стране ущерб за счёт своего имущества.Законопроект будет внесён в Государственную Думу в понедельник", - сообщил Володин.



В число преступлений за которые предлагается конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, а также по решению суда лишать почётных званий входят:



" — распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации (статья 207.3 УК);



— публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК);



— публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК);



— публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации (статья 280.3 УК);



— публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК);



— призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и её граждан (статья 284.2 УК);



— оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерации не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК);



— реабилитация нацизма (статья 354.1 УК)".



