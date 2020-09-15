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Власть     15.09.2020 15:50

Законопроект о минимальной почасовой оплате труда внесен в Госдуму

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Теги:  Госдума  законопроекты  МРОТ  оплата труда  почасовая оплата 

15 сентября. Mossovetinfo.ru - В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается установить минимальный почасовой размер оплаты труда в 150 рублей, законопроект размещен в электронной базе Госдумы.

Проект закона внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов от ЛДПР Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым, Алексеем Диденко, Андреем Свинцовым, Дмитрием Свищевым, Александром Курдюмовым, Борисом Пайкиным, а также сенатором Сергеем Леоновым.

Почасовой МРОТ предлагается ввести с 1 января 2021 года, и в дальнейшем ежегодно его индексировать, с учетом роста потребительских цен в предыдущем году.

Ранее сообщалось, что идея создания почасового МРОТ внесена в проект Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  МРОТ  оплата труда  почасовая оплата 

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