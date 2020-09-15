15 сентября. Mossovetinfo.ru - В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается установить минимальный почасовой размер оплаты труда в 150 рублей, законопроект размещен в электронной базе Госдумы.



Проект закона внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов от ЛДПР Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым, Алексеем Диденко, Андреем Свинцовым, Дмитрием Свищевым, Александром Курдюмовым, Борисом Пайкиным, а также сенатором Сергеем Леоновым.



Почасовой МРОТ предлагается ввести с 1 января 2021 года, и в дальнейшем ежегодно его индексировать, с учетом роста потребительских цен в предыдущем году.



Ранее сообщалось, что идея создания почасового МРОТ внесена в проект Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы.