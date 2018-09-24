24 сентября. Mossovetinfo.ru – Законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 26 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Законопроект предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет.
Законопроект был рассмотрен в первом чтении 19 июля. После этого президент России Владимир Путин в телеобращении внес ряд предложений по изменению законопроекта. В частности, президент предложил сократить возраст выхода для женщин до 60 лет, предоставлять возможность досрочного выхода на пенсию многодетным матерям, также был предложен ряд мер по защите граждан предпенсионного возраста. Все предложения президента были оформлены в качестве поправок к законопроекту.
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