12 сентября. Mossovetinfo.ru – Законопроект о продаже пива на стадионах еще не получил окончательного отзыва от правительства, сообщает telegram-канал «Ложа прессы» со ссылкой на одного из соавторов законопроекта депутата Госдумы Игоря Лебедева.
По словам Лебедева, который также является председателем комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками, в правительстве мнения по поводу законопроекта разделились, сообщение о том, что законопроект не получил поддержки комитета Госдумы по спорту не соответствует действительности, так как рассматривать законопроект должен комитет по экономической политике и предпринимательству.
На Комитете по спорту произошел всего лишь обмен мнениями, причем мнения разделились, три члена комитета поддержали законопроект, три высказались против, двое воздержались.
По словам Лебедева, законопроект уже получил поддержку Минфина, кроме того, авторы рассчитывают, что законопроект будет поддержан Минспорта. Также Лебедев отметил, что Минздрав будет выступать против законопроекта, но назвал это «естественным». Законопроект поддержало также Правовое управление Администрации президента, однако с оговорками, ко второму чтению потребуется внести в законопроект некоторые доработки.
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