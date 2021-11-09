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Власть     09.11.2021 11:17

Законопроект о публичной, региональной власти развивает положения Конституции - Госдума

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Теги:  Госдума  Конституция  публичная власть  законопроект  закон 

9 ноября. Mossovetinfo.ru - Законопроект № 1256381-7 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. 27 октября Комитет по госстроительству и законодательству поддержал проект нового закона о региональной власти и рекомендовал его к рассмотрению в Госдуме.

В профильном комитете отметили, что при доработке документа ко второму чтению будут рассмотрены замечания, предложения, поступившие из регионов, в том числе о наименовании глав регионов.
Закон должен позволит продолжить выстраивание модели единой системы публичной власти — на территории каждого региона.

Пересмотрен перечень полномочий регионов по предметам совместного ведения.

Федеральные органы исполнительной власти смогут участвовать в формировании региональных органов исполнительной власти в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также жилищного, строительного надзора.
Руководитель финансового органа субъекта РФ будет назначаться с участием Минфина России.

Законопроектом предусмотрено, что все региональные депутаты замещают государственные должности субъекта РФ — независимо от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. Кроме того, по аналогии с депутатами Государственной Думы и муниципальными депутатами предлагается механизм ответственности для региональных депутатов в виде предупреждения, освобождения от должности в региональном парламенте.
Законодательно закрепляется возможность дистанционного взаимодействия органов публичной власти и дистанционного участия в заседаниях законодательного органа субъекта.

Предусматривается, что основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 июня 2022 года.

В соответствии с Конституцией, органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории (ч. 3 ст. 132). Президент Российской Федерации обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти (ч. 2 ст. 80).

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Теги: 
Госдума  Конституция  публичная власть  законопроект  закон 

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