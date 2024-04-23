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26 Апреля

09:38 То, что Украина не сможет победить Россию, является «реалистичной перспективой» - и. о. министра обороны Нидерландов

09:22 Власть Председатель СК России Бастрыкин провел совещание по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью

09:14 В России Российские космонавты завершили первый в 2024 году выход в открытый космос

09:07 В мире Глава МИД КНР провел переговоры с госсекретарем США

08:53 Происшествия Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом замминистра обороны Тимура Иванова

08:44 Город (Москва и область) Подземные пешеходные переходы будут временно закрыты 26 апреля, 2 и 5 мая по трассе репетиции парада Победы - схема

08:26 Город (Москва и область) Какие улицы Москвы перекроют 26 апреля, 2 и 5 мая из-за репетиции Парада Победы

25 Апреля

11:26 Общество Из стандарта лечения ОРВИ исключены антибиотики - приказ Минздрава

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Актуальные материалы

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

13:54 Власть Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

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