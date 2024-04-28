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В мире     03.05.2024 09:50

МИД РФ: Россия будет добиваться установления и наказания всех виновников трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

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Теги:  Одесса  Дом профсоюзов  2 мая 2014 года  трагедия  МИД России 

3 мая — Mossovetinfo.ru — 2 мая исполняется 10 лет со дня страшной бойни в Одессе, когда украинские неонацисты подожгли Дом профсоюзов с находящимися внутри людьми, спустя 10 лет виновные в жестокой бесчеловечной расправе так и не получили должного наказания, - сообщает МИД России в своем телеграм-канале.

«В результате этого варварского акта устрашения несогласных, террора, совершённого с особым цинизмом и жестокостью, погибли несколько десятков человек. Большинство из них были сожжены заживо, другие отравились угарным газом и лишились жизни, когда были вынуждены прыгать с верхних этажей горящего здания. Тех, кто выживал после падения, украинские неонацисты добивали на месте.

Никогда не забудем этого ужасного преступления. Продолжим добиваться установления и наказания всех тех, кто был причастен к этой трагедии», - отмечается в сообщении.

Также заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ М.В.Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ, 2 мая 2024 года сказал: «2 мая – знаковый для Одессы день. Сегодня исполняется ровно десять лет с момента трагедии в Доме профсоюзов, где в 2014 г. в результате нападения украинских радикальных националистов и неонацистов были зверски убиты десятки мирных граждан, выступивших в защиту законности и порядка после срежиссированного, профинансированного и организованного из-за рубежа «майданного» госпереворота в Киеве. Свыше двухсот человек тогда получили ранения.
Никто из реальных убийц до сих пор не понёс никакой ответственности. Напротив, киевский режим цинично попытался возложить вину на начальника одесской милиции, осудив его заочно в 2023 г. Те же, кто стреляли из огнестрельного оружия и забрасывали участников мирного протеста бутылками с зажигательной смесью, продолжают разгуливать на свободе до настоящего момента».

17 июля 2021 года Президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В статье, опубликованной на официальном сайте Кремля, говорится: Проект «анти-Россия» отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы. Стали грозить этническими чистками и применением военной силы. И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь. Разве им оставили иной выбор – после погромов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь? Такую же расправу последователи бандеровцев готовы были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске. Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся.

Государственный переворот, последовавшие за этим действия киевских властей неизбежно спровоцировали противостояние и гражданскую войну. По оценке Верховного комиссара ООН по правам человека, общее число жертв, связанных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тысяч человек. В их числе старики, дети. Страшные, невосполнимые потери».

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Теги: 
Одесса  Дом профсоюзов  2 мая 2014 года  трагедия  МИД России 

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