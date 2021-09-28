 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Власть     28.09.2021 11:37

Законопроект о запрете водителям с судимостью работать в такси внесен в Госдуму

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  такси  общественный транспорт  водители  судимость  законопроекты  Госдума 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство внесло в Госдуму законопроекты о запрете на работу в такси и в сфере пассажирских перевозок водителям, имеющим непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Согласно документу, работать в такси или в сфере пассажирских перевозок не смогут водители, имеющие непогашенную судимость по таким статьям, как убийство, грабеж, разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, терроризм и другие. При этом, запрещено будет работать не только тем, кто осужден в России, но и тем, кто получил судимость в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Для иностранцев не из стран ЕАЭС указанные ограничения действовать не будут, так как они не могут получить патент на работу в России при наличии любой судимости.

Водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, которые уже работают в России, до 1 марта 2023 года обязаны будут предоставить работодателям справку об отсутствии судимости.

Также справки об отсутствии судимости обязаны будут предоставлять при трудоустройстве индивидуальные предприниматели. Кроме того, запрет на выпуск на линию водителей с судимостями по тяжким и особо тяжким статьям предлагается прописать в уставе автомобильного и городского наземного электрического транспорта.

Ранее Минтранс представил законопроект о регулировании деятельности легковых такси.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
такси  общественный транспорт  водители  судимость  законопроекты  Госдума 

Возврат к списку

Лента новостей

15:40 В России Прививку от гриппа в России сделали более 13 миллионов человек

15:19 Власть Путин заявил о необходимости запуска новой программы расселения аварийного жилья

14:14 Город (Москва и область) Расписание электричек Белорусского и Савеловского направления МЖД изменится с 1 по 13 октября

13:40 Мнения Высокий риск угрозы жизни и здоровью сохраняется полгода после перенесенного COVID-19 — Мурашко

13:21 Город (Москва и область) Москвичи смогут проверить сердце в центрах госуслуг

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru