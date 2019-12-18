18 декабря. Mossovetinfo.ru – Группа сенаторов и депутатов Госдумы подготовила законопроект, который предполагает введение ответственности агрегаторов такси за безопасность пассажиров.
Как пояснил один из авторов законопроекта, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, в настоящее время агрегаторы контролируют до 60% рынка такси, стали узнаваемыми брендами, но при этом не несут ответственности за безопасность пассажиров во время поездок.
Законопроект предлагает ввести понятие «агрегатор» в правовое поле, а также установить солидарную с водителем ответственность за безопасность пассажиров.
Сейчас, в случае причинения вреда здоровью пассажира из-за аварии во время поездки из-за аварии или другого нарушения, ответственность несет только водитель такси. При этом, он не всегда способен в полной мере компенсировать причиненный ущерб. Введение солидарной ответственности водителя и агрегатора позволит пассажиру требовать компенсацию как от водителя, так и от агрегатора такси, который предоставил водителю заказ. При этом, законопроект предлагает установить размер максимальной компенсации в 2 миллиона рублей.
Кроме того, законопроект предлагает ввести финансовую ответственность агрегатора за передачу заказа лицу, не имеющему разрешения на осуществление деятельности такси.
Также предлагается создать региональные реестры разрешений такси, к которым будет обязан подключиться каждый агрегатор.
Помимо этого, для водителей законопроект предлагает ввести норму об обязательном наличии у водителя такси водительских прав российского образца. По мнению авторов законопроекта, водители-иностранцы, работающие в такси, должны подтвердить свою квалификацию в российских государственных органах. При этом, в законопроекте предусмотрена трехлетняя отсрочка вступления в силу данной нормы.
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