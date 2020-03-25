25 марта. Mossovetinfo.ru – Законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина внесен на рассмотрение Госдумы, сообщает пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.



Как заявил председатель комитета Павел Крашенинников, в условиях пандемии коронавируса, несоблюдение карантина представляет опасность для населения, так как повышают риск распространения заболевания большого количества людей, причем в короткие сроки.



Ранее о подготовке законопроекта сообщил заместитель председателя фракции «ЕР» в Госдуме Андрей Исаев. В настоящее время в УК существует норма, которая подразумевает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, однако в ситуации с коронавирусом установить такое нарушение сложно.



Новый законопроект предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение карантинногго режима, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. За данное нарушение предполагается наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рубей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.



В случае, если в результате нарушения карантина последовала смерь человека, либо нарушение направлено на умышленное создание угрозы массового заболевания людей, законопроект предусматривает наказание в виде штрафа от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, либо лишение права на профессию на срок до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет.



Если нарущшение повлекло за собой смерть двух и более лиц, предлагается наказывать нарушителя лишением свободы на срок до семи лет.



Рассматривать подобные тяжкие преступления будут следователи СК РФ. Менее тяжкие нарушения будут рассматривать следователи полиции.



Кроме того, Крашенинников сообщил, что ко второму чтению законопроект планируется дополнить санкциями за распространение фейков, о ситуации с коронавирусом.