 
Актуальные темы:
Власть     17.05.2021 11:01

Законопроект об ужесточении правил получения медсправки для получения оружия внесен в Госдуму

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  оружие  Госдума  законопроекты  медицинское освидетельствование 

17 мая. Mossovetinfo.ru — В Госдуму внесен законопроект, предполагающий ужесточение контроля за выдачей медицинского заключения при получении разрешения на оружие, пояснительную записку к законопроекту опубликовал в своем telegram-канале депутат Александр Хинштейн.

Согласно законопроекту, действующий «Закон об оружии» предлагается дополнить понятием «медицинские противопоказания к владению оружием». В это понятие будут входить заболевания или состояния, которые препятствуют гражданам владеть и пользоваться оружием. Перечень таких противопоказаний будет устанавливаться правительством РФ.

Также предлагается дополнить закон запретом на владение и использование оружия лицами, не прошедшими обследование на наличие медицинских противопоказаний.

Проводить обследование смогут только медицинские организации государственной или муниципальной системы здравоохранения. При этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства (пребывания) гражданина.

Полученное медицинское заключение будет размещаться в реестре в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Сотрудники Росгвардии, уполномоченные в сфере оборота оружия, будут иметь доступ к реестру в рамках электронного документооборота.

В случае, если у владельца оружия будет выявлено заболевание или состояние из перечня, органы Росгвардии будут об этом уведомлены. После этого Росгвардией незамедлительно выдается предписание о необходимости прохождения владельцу оружия внеочередного медицинского освидетельствования в течение 30 дней. На указанный период оружие, разрешение и лицензия будут изъяты.

Если гражданин не пройдет освидетельствование, лицензия и разрешение будут ануллированы.

За приобретение, хранение, ношение и использование оружия граждане, не прошедшие медицинского освидетельствования, несут административную ответственность.

11 мая в одной из школ Казани 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл стрельбу из дробовика. В результате погибли 9 человек, в том числе семеро детей. Еще 18 детей и трое взрослых получили ранения и травмы.

В связи с трагедией в Казани, президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Владимиру Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и находиться на руках у населения.

В Госдуме заявили о готовности ужесточить законодательство об обороте оружия.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
оружие  Госдума  законопроекты  медицинское освидетельствование 

Возврат к списку

Лента новостей

11:01 Власть Законопроект об ужесточении правил получения медсправки для получения оружия внесен в Госдуму

10:25 Происшествия Мужчина с ножом напал на прохожих у вокзала в Екатеринбурге

10:13 В России Минсельхоз предупредил о резком подорожании сахара — СМИ

09:57 Мнения Голикова предложила расширить использование маткапитала

09:29 Город (Москва и область) В парках Москвы заработали лодочные станции

Актуальные материалы

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года

13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru