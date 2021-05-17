17 мая. Mossovetinfo.ru — В Госдуму внесен законопроект, предполагающий ужесточение контроля за выдачей медицинского заключения при получении разрешения на оружие, пояснительную записку к законопроекту опубликовал в своем telegram-канале депутат Александр Хинштейн.
Согласно законопроекту, действующий «Закон об оружии» предлагается дополнить понятием «медицинские противопоказания к владению оружием». В это понятие будут входить заболевания или состояния, которые препятствуют гражданам владеть и пользоваться оружием. Перечень таких противопоказаний будет устанавливаться правительством РФ.
Также предлагается дополнить закон запретом на владение и использование оружия лицами, не прошедшими обследование на наличие медицинских противопоказаний.
Проводить обследование смогут только медицинские организации государственной или муниципальной системы здравоохранения. При этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства (пребывания) гражданина.
Полученное медицинское заключение будет размещаться в реестре в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Сотрудники Росгвардии, уполномоченные в сфере оборота оружия, будут иметь доступ к реестру в рамках электронного документооборота.
В случае, если у владельца оружия будет выявлено заболевание или состояние из перечня, органы Росгвардии будут об этом уведомлены. После этого Росгвардией незамедлительно выдается предписание о необходимости прохождения владельцу оружия внеочередного медицинского освидетельствования в течение 30 дней. На указанный период оружие, разрешение и лицензия будут изъяты.
Если гражданин не пройдет освидетельствование, лицензия и разрешение будут ануллированы.
За приобретение, хранение, ношение и использование оружия граждане, не прошедшие медицинского освидетельствования, несут административную ответственность.
11 мая в одной из школ Казани 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл стрельбу
из дробовика. В результате погибли 9 человек, в том числе семеро детей. Еще 18 детей и трое взрослых получили ранения и травмы.
В связи с трагедией в Казани, президент России Владимир Путин поручил
главе Росгвардии Владимиру Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и находиться на руках у населения.
В Госдуме заявили
о готовности ужесточить законодательство об обороте оружия.