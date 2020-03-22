22 марта. Mossovetinfo.ru – Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в России опроверг информацию о том, что власти РФ склоняются к жесткому карантину из-за коронавируса. В оперативном штабе, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, заявили, что никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет.
«Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», - подчеркнули в штабе.
Информацию о том, что российские власти склоняются к введению в стране жесткого карантина в стране из-за ситуации с коронавирусом, опубликовало РИА Новости, ссылая на источник в правительстве РФ.
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