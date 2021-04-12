 
Актуальные темы:
Власть     12.04.2021 10:36

Журналисты для посещения послания Путина федеральному собранию должны будут показать два теста на COVID-19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  Путин  послание президента  СМИ  аккредитация 

12 апреля. Mossovetinfo.ru — Открылась аккредитация представителей СМИ на оглашение послания президента России Федеральному собранию, сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что количество журналистов, допущенных на оглашение послания президента, а также формат их работы будут определены с учетом требования Роспотребназдора.

Кроме того, всем журналистам, которые будут допущены к очной работе на оглашении послания, необходимо будет предъявить два отрицательных теста на коронавирус, которые должны быть датированы 17 и 20 апреля 2021 года соответственно. Предъявить тесты необходимо будет при входе, в печатном или электронном виде.

Оглашение послания к Федеральному собранию состоится 21 апреля.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  Путин  послание президента  СМИ  аккредитация 

Возврат к списку

Лента новостей

10:53 Происшествия Более 1,5 тысячи домов в Барнауле могут остаться без тепла из-за аварии на ТЭЦ

10:36 Власть Журналисты для посещения послания Путина федеральному собранию должны будут показать два теста на COVID-19

10:21 Общество Мединский заявил о сохранении планов по установке памятника Невскому в Москве

10:00 В России Изменились правила использования материнского капитала

09:23 Власть Шесть новых «супресервисов» появятся на портале Госуслуг в 2021 году

Актуальные материалы

21:28 Другое «Локомотив» обыграл «Спартак»

17:01 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о ходе строительства Троицкой линии метро

18:45 Другое УЕФА может отобрать право на проведение матчей чемпионата Европы у четырех городов

14:23 В мире Скончался супруг британской королевы Елизаветы II

13:36 Город (Москва и область) В Москве пока не планируют использовать для вакцинации от COVID-19 препарат «КовиВак»

11:54 В России Росреестр рассказал, как будет работать закон о «гаражной амнистии»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru