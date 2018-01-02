10 человек спасены на пожаре на Юге Москвы, есть пострадавшие – МЧС

2 января. Mossovetinfo.ru - Подразделениями МЧС 2 января в ходе тушения пожара на Юге Москвы по адресу: ул. Шипиловский проезд, 59 к.3 спасены 10 человек, сообщает Главное управление МЧС России по г. Москве.



«Благодаря оперативным действиям прибывших пожарно-спасательных подразделений из горящей и рядом расположенных квартир были спасены 10 человек. Люди были переданы для осмотра наряду скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.



«К сожалению, в результате происшествия есть пострадавшие», - отмечается в сообщении МЧС.



Пожар в одной из квартир на площади 20 кв.метров был ликвидирован в 22:40.