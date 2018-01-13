Электричка сбила насмерть подростка в Подмосковье

Электричка насмерть сбила подростка в Московской области. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.



Днем 13 января электричка Тула - Москва на станции Чехов смертельно травмировала молодого человека 2001 года рождения. Проводится проверка.