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ЧП, криминал     03.01.2018 03:19

Пантера насмерть загрызла человека в Истринском районе Подмосковья

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Теги:  Подмосковье  Истра  пантера  человек  нападение 

3 января. Mossovetinfo.ru - Пантера, содержащаяся в одном из частных зверинцев в Истринском районе Подмосковья, напала на и перегрызла ему горло. По информации ТАСС, ЧП произошло в деревне Обновленный Труд.

«В деревне Обновленный Труд животное насмерть загрызло мужчину»», - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. По данному факту проводится проверка.

Предположительно хищник набросился на человека и перегрыз шею смотрителя, когда тот вошел в вольер, чтобы покормить животное. Сбежавшую пантеру через несколько часов удалось поймать и вернуть в вольер.

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Карта места

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Теги: 
Подмосковье  Истра  пантера  человек  нападение 

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