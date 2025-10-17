82 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено прошедшей ночью средствами ПВО

26 сентября — Mossovetinfo.ru — В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны России в своем официальном информационном канале.



В том числе перехвачено и уничтожено:

« — 30 БПЛА – над территорией Брянской области,

— 26 БПЛА – над территорией Тульской области,

— 7 БПЛА – над акваторией Черного моря,

— 4 БПЛА – над акваторией Азовского моря,

— 4 БПЛА – над территорией Краснодарского края,

— 4 БПЛА – над территорией Рязанской области,

— 3 БПЛА – над территорией Ростовской области,

— 2 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе один БПЛА, летевший на Москву,

— 1 БПЛА – над территорией Курской области,

— 1 БПЛА – над территорией Липецкой области», - отмечается в сообщении Минобороны.