 
Актуальные темы: переговоры
Другое     26.10.2025 07:35

82 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено прошедшей ночью средствами ПВО

Теги:  Москва  ПВО  беспилотники  БПЛА  Собянин  экстренные службы  СВО 

26 сентября — Mossovetinfo.ru — В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны России в своем официальном информационном канале.

В том числе перехвачено и уничтожено:
« — 30 БПЛА – над территорией Брянской области,
— 26 БПЛА – над территорией Тульской области,
— 7 БПЛА – над акваторией Черного моря,
— 4 БПЛА – над акваторией Азовского моря,
— 4 БПЛА – над территорией Краснодарского края,
— 4 БПЛА – над территорией Рязанской области,
— 3 БПЛА – над территорией Ростовской области,
— 2 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе один БПЛА, летевший на Москву,
— 1 БПЛА – над территорией Курской области,
— 1 БПЛА – над территорией Липецкой области», - отмечается в сообщении Минобороны.

