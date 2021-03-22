Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина» за клевету

22 марта. Mossovetinfo.ru - Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович подал судебный иск в отношении издательства HarperCollins, опубликовавшего книгу «Люди Путина».



«Судебное разбирательство связано с рядом ложных и клеветнических заявлений в отношении нашего клиента. В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпировано, сделаны ложные заявления о покупке и деятельности футбольного клуба “Челси”. Такие утверждения абсолютно неприемлемы и не имеют оснований», — говорится заявлении юридической фирмы Harbottle & Lewis LLP, представляющей интересы бизнесмена.



Сам Роман Абрамович в заявлении на официальном сайте «Челси» отметил, что книга содержит ложные и клеветнические заявления, в том числе о покупке и деятельности лондонского клуба.



«Сегодняшние действия не были предприняты легкомысленно. Я никогда не стремился к публичности и всегда неохотно комментировал любые вопросы, включая ложные или вводящие в заблуждение заявления обо мне или футбольном клубе “Челси”. Однако стало ясно, что ложные утверждения в этой книге оказывают разрушительное воздействие не только на мою личную репутацию, но и на деятельность футбольного клуба “Челси”.



Моей целью было избежать судебного разбирательства, и мои юристы взаимодействовали с издателями в попытке найти мирное решение. Мы предоставили им подробную информацию, касающуюся ложных утверждений обо мне в книге, включая повторение утверждений, которые уже были сочтены ложными в Высоком суде Англии во время предыдущих судебных разбирательств. К сожалению, это не увенчалось успехом, издатель не исправил ложные заявления в книге», — подчеркнул Абрамович.



«Я надеюсь, что эти действия не только опровергнут ложные обвинения в отношении моего имени, но и послужат напоминанием о позитивном следе “Челси” в Великобритании. У меня есть все основания полагать, что суд проведет справедливое слушание, как это было и ранее», — добавил российский бизнесмен.