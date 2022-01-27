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Другое     27.01.2022 10:39

Администрации США передала России письменные ответы на проект двустороннего договора о гарантиях безопасности

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Теги:  безопасность  Россия  СЩА  ответы  МИД 

27 января. Mossovetinfo.ru - В ходе встречи в Министерстве иностранных дел России глава американской дипмиссии Дж.Салливан передал заместителю Министра иностранных дел России А.В.Грушко письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности. Об этом говорится в официальном сообщении МИД для СМИ.

Накануне представитель Белого дома Д.Псаки подчеркнула, что США обычно не публикуют в открытом доступе документы, которые рассылаются во время переговорного процесса.

26 января 2022 года Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров на «правительственном часе» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации сказал, что Россия сможет проинформировать общественность о сути документа не публикуя его. "Упоминалось, что американцы уже сейчас говорят – не надо только этот ответ никому показывать. Думаю, если у них будет такое отношение ко всему происходящему, то, наверное, мы не можем опубликовать их документ. Но суть реакции на наши документы заслуживают того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована. Уверен, что это сможем сделать", - сказал Лавров.

Россия в середине декабря 2021 года выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. "В декабре прошлого года мы передали американцам и странам НАТО, а затем обнародовали подготовленные нами ранее – по поручению Президента В.В.Путина – проекты Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств НАТО. Эти документы носят пакетный характер и нацелены на то, чтобы обеспечить для нашей страны надежные юридически обязывающие гарантии безопасности", - напомнил Лавров, выступая в Госдуме.

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Теги: 
безопасность  Россия  СЩА  ответы  МИД 

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