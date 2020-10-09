9 октября. Mossovetinfo.ru – Альбом российского исполнителя Леонида Агутина La Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист музыкальной премии Grammy в пяти номинациях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря певца Наталию Николенко.
Альбом выдвинут в номинациях «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Кроме того, в номинации «Лучший дуэт» выдвинута композиция Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил вместе с Ал Ди Меола.
Эта же композиция, а также песня Father is Near you, вошли в лонг-лист премии в номинации «Лучшая аранжировка».
Наконец клип на песню Funky Cha попал в номинацию «Лучшее музыкальное видео».
По словам Николенко, голосование по включению в шорт-лист премии Grammy пройдет 7 декабря.
Премия Grammy является одной из самых престижных в музыкальном мире. Она включается в 84 номинациях как в области популярной, так и классической музыки.
15:19 Другое Альбом Леонида Агутина выдвинули на Grammy в пяти номинациях
14:15 В мире Продовольственная программа ООН стала лауреатом Нобелевской премии мира
14:01 Власть В Кремле прокомментировали возможность введения новых ограничений из-за роста новых случаев коронавируса
12:48 Общество Апелляцию на приговор Ефремову Мосгорсуд рассмотрит 20 октября
12:28 В мире Армения и Азербайджан в ближайшее время могут заключить перемирие - СМИ
16:20 В России Из КоАП исключили штрафы за отказ от вакцинации
12:19 Другое Суд по делу о нарушении санитарных норм на матче «Спартак» - «Зенит» состоится 12 октября
09:33 Город (Москва и область) Власти Москвы обсуждают повторное введение режима самоизоляции - СМИ
07:57 Власть Правительство изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков
07:40 В России Вопрос о переносе выборов в Госдуму на весну снят, они пройдут в сентябре 2021 года
00:14 Город (Москва и область) Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась - Собянин