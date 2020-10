9 октября. Mossovetinfo.ru – Альбом российского исполнителя Леонида Агутина La Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист музыкальной премии Grammy в пяти номинациях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря певца Наталию Николенко.



Альбом выдвинут в номинациях «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Кроме того, в номинации «Лучший дуэт» выдвинута композиция Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил вместе с Ал Ди Меола.



Эта же композиция, а также песня Father is Near you, вошли в лонг-лист премии в номинации «Лучшая аранжировка».



Наконец клип на песню Funky Cha попал в номинацию «Лучшее музыкальное видео».



По словам Николенко, голосование по включению в шорт-лист премии Grammy пройдет 7 декабря.



Премия Grammy является одной из самых престижных в музыкальном мире. Она включается в 84 номинациях как в области популярной, так и классической музыки.