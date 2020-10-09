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Другое     09.10.2020 15:19

Альбом Леонида Агутина выдвинули на Grammy в пяти номинациях

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Теги:  Леонид Агутин  премия Grammy  номинация 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Альбом российского исполнителя Леонида Агутина La Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист музыкальной премии Grammy в пяти номинациях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря певца Наталию Николенко.

Альбом выдвинут в номинациях «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Кроме того, в номинации «Лучший дуэт» выдвинута композиция Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил вместе с Ал Ди Меола.

Эта же композиция, а также песня Father is Near you, вошли в лонг-лист премии в номинации «Лучшая аранжировка».

Наконец клип на песню Funky Cha попал в номинацию «Лучшее музыкальное видео».

По словам Николенко, голосование по включению в шорт-лист премии Grammy пройдет 7 декабря.

Премия Grammy является одной из самых престижных в музыкальном мире. Она включается в 84 номинациях как в области популярной, так и классической музыки.


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Теги: 
Леонид Агутин  премия Grammy  номинация 

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