2 августа. Mossovetinfo.ru – Нападающий Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком», сообщается на официальном сайте московского клуба.
Сообщается, что контракт с 29-летним Кокориным подписан на три года, с возможностью продления еще на один сезон.
Ранее Кокорин выступал за московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит», а с февраля текущего года на правах аренды играл за «Сочи». В составе «Зенита» Кокорин выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России, в составе «Динамо» - бронзовые медали первенства страны. Кроме того, в активе форварда 47 матчей за сборную России, в которых он забил 12 голов.
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