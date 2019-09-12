Другие материалы
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Другое
17.09.2019, 10:07
Александр Кокорин в тюрьме подписал новый контракт с «Зенитом»
17 сентября, Mossovetinfo.ru – Футболист Александр Кокорин, заключил новый контракт с футбольным клубом «Зенит», сообщил адвокат Юрий Падалко. По словам Падалко, новый контракт Кокорин заключ...
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Другое
17.09.2019, 09:18
Названы крупнейшие частные компании России
17 сентября, Mossovetinfo.ru – Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России, рейтинг опубликован на сайте издания. В список вошли компании, более 50% которых контролирует...
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Другое
12.09.2019, 09:14
В списке богайтеших россиян произошли изменения
12 сентября. Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes опубликовал обновленный список самых богатых россиян. Первое место в списке по-прежнему занимает владелец «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон,...