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Другое     28.09.2021 11:00

Алексей Жамнов возглавит сборную России по хоккею на Олимпиаде

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Теги:  хоккей  сборная России по хоккею  Олимпиада  Алексей Жамнов 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Экспертный совет, состоящий из авторитетных представителей отечественного хоккея, рекомендовал назначить Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине, сообщается на официальном сайте ФХР.

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил надежду на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, а также заявил, что решение рекомендовать его на пост главного тренера сборной было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что главным тренером сборной России на пекинской Олимпиаде станет Олег Знарок, однако теперь решено, что Знарок войдет в тренерский штаб сборной в качестве консультанта, вместе с бывшим главным тренером команды Валерием Брагиным.

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Теги: 
хоккей  сборная России по хоккею  Олимпиада  Алексей Жамнов 

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