«Амкар» в Черкизово победил «Локомотив» со счетом 2:1

31 марта. Mossovetinfo.ru - В матче 24-го тура чемпионата России на «РЖД-Арене» в Москве в Черкизово пермский «Амкар» победил «Локомотив» со счетом 2:1.



У «Амкара» Аарон Оланаре сделал дубль (49-я, с пенальти, и 59-я минуты). У «Локомотива» Мануэл Фернандеш забил с пенальти на 16 минуте.



Домашняя встреча «Амкара» была перенесена на «РЖД Арену из-за плохого качества искусственного газона на стадионе «Звезда».