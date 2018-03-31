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Другое     31.03.2018 17:40

«Амкар» в Черкизово победил «Локомотив» со счетом 2:1

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Теги:  Амкар  Черкизово  Локомотив  футбол 

31 марта. Mossovetinfo.ru - В матче 24-го тура чемпионата России на «РЖД-Арене» в Москве в Черкизово пермский «Амкар» победил «Локомотив» со счетом 2:1.

У «Амкара» Аарон Оланаре сделал дубль (49-я, с пенальти, и 59-я минуты). У «Локомотива» Мануэл Фернандеш забил с пенальти на 16 минуте.

Домашняя встреча «Амкара» была перенесена на «РЖД Арену из-за плохого качества искусственного газона на стадионе «Звезда».

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Теги: 
Амкар  Черкизово  Локомотив  футбол 

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