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Другое     18.04.2024 07:33

Китай стимулирует быстрое развитие коммерческой космонавтики

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Теги:  Китай  космонавтика  коммерция  развитие  ракеты-носители  микросхемы  народное хозяйство  умные города 

18 апреля — Mossovetinfo.ru — Китай будет и дальше способствовать здоровому и быстрому развитию своей коммерческой космонавтики, создавая благоприятные условия и расширяя масштабы отрасли при стандартизированном надзоре и управлении. Об этом в среду, на брифинге посвященном Дню космонавтики Китая, который будет отмечаться 24 апреля, заявил заместитель главы департамента системных проектов Государственного космического управления КНР Люй Бо, - сообщает СИНЬХУА.

Как напомнил Люй Бо на брифинге для журналистов, в ходе прошлогоднего Центрального совещания по экономической работе было отдано распоряжение создавать стратегические нарождающиеся отрасли, такие как коммерческая космонавтика, а в докладе о работе правительства этого года было высказано предложение активно создавать новые движущие силы роста коммерческой космонавтики. Это свидетельствует о том, что коммерческая космонавтика Китая вступила в новый этап.

По словам Люй Бо, в настоящее время для запуска доступны девять типов коммерческих ракет-носителей, а ряд коммерческих предприятий производит группировки спутников дистанционного зондирования. Кроме того, в настоящее время строится первый в Китае коммерческий космодром.

Как отметил на брифинге заместитель главы канцелярии народного правительства провинции Хубэй Го Бинь, в 2023 году общий объем производства в коммерческой космонавтике и смежных отраслях в регионе достиг 56 млрд юаней (около 7,74 млрд долларов США). По его словам, в Хубэе насчитывается более 300 коммерческих предприятий аэрокосмической и смежной промышленности, образующих полную производственную цепочку, которая охватывает разработку ракет и спутников, комплектование наземного оборудования и услуги по эксплуатации спутников.

Космические технологии, продолжил Го Бинь, широко используются в таких областях, как природные ресурсы, управление чрезвычайными ситуациями, охрана окружающей среды, транспорт, сельское и лесное хозяйство, водные ресурсы и "умные" города. Интеграция спутниковых технологий связи, навигации и дистанционного зондирования с технологией 5G и искусственным интеллектом имеет широкие перспективы, добавил чиновник.

Он также рассказал о развитии коммерческой космонавтики в провинции Хубэй, в частности о коммерческом индустриальном парке ракет, первой в Китае гибкой интеллектуальной производственной линии для малых спутников, интегрированной платформе спутниковых данных для общественных служб и высокоточной микросхеме для использования в навигационной системе "Бэйдоу".

Заместитель ответственного секретаря народного правительства Уханя Яо Цин рассказал об Уханьской национальной базе аэрокосмической промышленности. Она нацелена на скоординированное развитие всей производственной цепочки и сосредоточена на ракетах-носителях нового типа, спутниковых платформах и полезной нагрузке, производстве наземной и конечной продукции, спутниковом интернете, интернете космического базирования и других областях.

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Теги: 
Китай  космонавтика  коммерция  развитие  ракеты-носители  микросхемы  народное хозяйство  умные города 

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