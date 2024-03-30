8 апреля — Mossovetinfo.ru —— "Роскачество публикует результаты долгожданного исследования шаурмы", - сообщили И...

31 марта — Mossovetinfo.ru —— Количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Китае увеличилось на 32 проц. в го...