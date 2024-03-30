8 апреля — Mossovetinfo.ru —— "Роскачество
публикует результаты долгожданного исследования шаурмы", - сообщили ИА МОССОВЕТ в экспертной, контрольной организации. Как отмечает Роскачество, исследование показало наличие кишечной палочки, листерий и золотистого стафилококка
ИА МОССОВЕТ ниже публикует полный текст поступившего материала об исследовании шаурмы:
Эксперты отобрали десятки торговых марок как из сетевых магазинов, так и из классических ларьков на улице. К сожалению, результаты показали очень плохую картину - из исследованной продукции только одна была безопасной, в остальных были те или иные нарушения, в том числе выявлены опасные бактерии
.
Продукция для исследования закупалась в Москве (19 ТМ) и Санкт-Петербурге (10 ТМ). Шаурма/шаверма встречалась экспертам как под классическим названием, так и с другими вариациями по типу «донер» или «ролл». В зависимости от названия закуплены: шаурма классическая / с курицей / обычная - 12 ТМ, шаверма - 10 ТМ; изделие кулинарное с мясом птицы - 3 ТМ; изделие хлебобулочное - 2 ТМ; ролл шаверма - 1 ТМ; донер с курицей - 1 ТМ.
Где закупалась шаурма:
— сетевые магазины (Ашан, Лента, SPAR, Restoria, «ВкусВилл», «Мираторг», «Глобус»), маркетплейсы (Ozon fresh), I Need Doner, Даниловский рынок (НОН), Рынок Садовод (Анна-Лиза), Vasilchuki;
— сети шаурмичных в Москве: Самая Вкусная Шаурма, Шаурму х@чу, Chef Doner, Dostaевский, Сеньор Денёр, Шоу'рма;
— сети шаверм в Санкт-Петербурге: Шаверленд, Просто Вася, VЛАВАШЕ, Шаверно, Токио City, Бирвайн, Кручу Верчу, Шава Кинг, Super Кебаб, Кафе Кебаб.
Исследование проводилось по ограниченному перечню критериев для оценки микробиологических показателей и содержания консервантов, используемых для продления сроков годности, в составе продукции.
Результаты исследования
Больше всего нарушений выявлено в части санитарно-эпидемиологических норм по КМАФАнМ (27 ТМ). То есть лишь две шаурмы из 29 были без нарушений по этому показателю. В шаурме 15 торговых марок обнаружена кишечная палочка (Ozon fresh, Restoria, ВкусВилл, Dostaевский, Мираторг, Глобус, Самая вкусная шаурма, Chef Doner, Добрые съести, Кафе Кебаб, Шаверленд, Шаверно, Кручу Верчу, Просто Вася, Super кебаб.).
«Бактерии группы кишечной палочки (колиформы), к которым относится и E.coli, говорят о плохом санитарном состоянии производства, фекальном загрязнении, либо о нарушений условий перевозки и хранения. При попадании в организм бактерий кишечной палочки можно получить пищевое отравление. Однако отравление может вызвать продукт с очень большой обсемененностью этими бактериями или же продукт, в котором присутствуют патогенные представители этой группы. Колиформные бактерии - это общая группа возбудителей, наиболее свежие и опасные из этой группы считаются условно-патогенные E. coli. В группе риска прежде всего люди с ослабленной иммунной системой и маленькие дети», - объясняет Анастасия Новикова, врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней СамГМУ, Клиники САМГМУ.
В продукции двух торговых марок («Ашан» и Chef Doner) обнаружены листерии. Кроме этого, в шаурме от «Ашана» обнаружен золотистый стафилококк S. aureus.
Справочно. Шаурма со стафилококком может быть смертельно опасной. Осенью 2023 года Роспотребнадзор сообщил, что у отравившихся шаурмой в городе Льгове людей регистрируется «токсикоинфекция, причиной которой послужил стафилококк». Тогда же зафиксирован летальный исход, смерть наступила от инфекционно-токсического шока. В 2019 году отравление шаурмой с золотистым стафилококком зафиксировано в Уфе, пострадали 15 человек. Употребление продукции, в которой присутствуют листерии или стафилококк, опасно вероятностью развития пищевой токсокоинфекции или листериоза.
Анастасия Новикова объясняет, что листерия могла бы погибнуть при нагревании: при 70 °С — за 30 минут, при 100 °С — за 5 минут. Но овощи в шаурме по рецептуре свежие, не подвергаются термообработке. Все остальное – замораживание, сушку, воздействие алкоголя и кислот – листерия переносит хорошо. Золотистый стафилокок еще лучше выживает в неблагоприятной среде: не теряет активности при высушивании, 12 часов может находиться под прямыми солнечными лучами, в течение 10 минут выдерживает температуру 100 °С, не погибает в этиловом спирте и перекиси водорода.
Вероятно, фактором передачи стафилококка может быть испорченный соус. Однако еще больше вероятности, что инфекция перекочевала в шаурму от страдающего данным заболеванием работника пункта питания.
Консерванты. Эксперты Роскачества также смотрели наличие консервантов в шаурме. И хотя они (сорбиновая и бензойная кислоты) были выявлены в продукции, их количество не превышает предельно допустимый уровень.
Шаурма как правило продается «навынос». Это значит, что к каждой единице товара должна прилагаться информация о производителе, дате производства, сроках хранения, составе, пищевой ценности и другая важная информация. Но в большинстве случаев покупатели получают с готовым блюдом лишь салфетку или полиэтиленовый пакет.
В шаурме, закупленной Роскачеством для исследования указаны:
— Информация о производителе / изготовителе – в 9 случаях из 29.
— Состав – в 10 случаях из 29.
— Пищевая ценность – в 9 случаях из 29.
— Дата изготовления известна в 20 случаях их 29.
Как отреагировали на результаты исследования производители, продавцы и контрольно-надзорные органы
В первую очередь отметим, что по всем выявленным нарушениям Роскачество направило информацию в контрольно-надзорные органы для принятия мер и реальных действий.
По результатам проведения испытаний Роскачество провело полномасштабную работу с производителями и торговыми сетями. Торговая сеть SPAR оперативно сообщила о проведении внутреннего расследования и корректирующих мероприятий. Торговые сети «Лента» и «Ашан» провели корректирующие мероприятия и направили заявки на проведение повторных испытаний. Торговая сеть «Пятерочка» совместно с производителем ТМ «Restoria» провела внутреннее расследование и внеплановую проверку по информации Роскачества.
Маркетплейс Ozon по собственной ТМ Ozon fresh сообщил, что на предприятии были проведены корректирующие мероприятия и изменена технология изготовления продукции для снижения рисков по микробиологии.
Изготовитель продукции под ТМ Vasilchuki (ООО Соунайс) сообщил, что по полученной информации было принято решение о проведении внутренней проверки и дополнительного контроля. Производитель ТМ «Шоу'рма» сообщил, что усилил контроль, указал на корректирующие мероприятия.
Производитель ТМ «Вкусвилл» сообщил, что на производстве были приняты меры по выявленным несоответствиям. Продукция изготовителя ООО "ТимСи", являющегося партнёром по договору франчайзинга с владельцем ТМ «Достаевский», оперативно отреагировал на информацию, сообщил об проведении работы по повышению пищевой безопасности продукции и разработке новых процессов и практик, направил подтверждающие документы. Производитель ТМ «Мираторг» также провел ряд корректирующих мероприятий. Производитель ТМ «Добрые съести» направил план корректирующих мероприятий по информации Роскачества.
Представитель ТМ «Шаверно» направил письмо с указание принятых мер по полученной информации. Представитель ТМ «Кручу Верчу» сообщил о проведении внутренней проверки и усилении контроля на предприятии, а также уведомили поставщиков.
Производители ТМ «Шоу'рма», «Вкусвилл», «Достаевский», «Мираторг», «Добрые съести», "Ашан","Лента" и "Глобус" помимо прочего направили заявки на проведение повторных испытаний, которые уже приняты в работу.
Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства в отношении изготовителей ТМ «Шаверно», «В Лаваше», «Токио Сити». Управлением Роспотребнадзора по Московской области выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства в отношении изготовителей ТМ «Мираторг».
По результатам рассмотрения направленной информации о результатах исследования категории готовой продукции «шаурма» Управление Роспотребнадзора по г. Москве также объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 12 изготовителям (ООО «Атак» (ТМ «Ашан»), ООО «Лента» (ТМ «Лента»), ООО «СПАР МИДДЛ Волга» (ТМ «Spar»), ООО «Озон Вкус» (ТМ «Ozon fresh»), ООО «ТИМСИ» (ТМ «Достоевский»), ИП Куница Т.Н. (ТК «Садовод», ТМ «Анна Лиза»), ООО «Гиперглобус» (ТМ «Глобус»), ИП Серьянов И.П. (ТМ «Самая вкусная Шаурма»), ООО «Перекресток вкусов» (ТМ «Restoria»), ИП Мурадян А.В. (ТМ «НОН»), ООО «СД МСК» (ТМ «Сеньор Денёр»), ИП Федорченко Г.И. (ТМ ««Chef Doner»)), а также 1 продавцу продукции ТМ «Шаурму х@чу».