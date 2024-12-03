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Другое     10.12.2024 08:19

Аналитики прогнозируют сокращение продаж новых легковых автомобилей в России в 2025 году

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Теги:  автомобили  продажи  экономика  2025 год  прогноз 

10 декабря — Mossovetinfo.ru — Рынок новых легковых автомобилей в России в следующем году может ожидать падение в пределах 10–25%, прогнозируют аналитики и участники отрасли. Виноваты высокая ключевая ставка ЦБ, очередная индексация утилизационного сбора с 1 января, ослабление рубля и рост цен. Такой прогноз в ходе Autostat Analytic Day дал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, передает «Коммерсантъ».

В оптимистичном варианте, , полагают в «Автостате», рынок удержит текущий уровень, а в пессимистичном — обвалится на 20 процентов, до 1,27 миллиона единиц. По итогам 2024 года, как ожидается продажи составят 1,59 миллиона единиц, что лучше оптимистичного прогноза прошлого года и в полтора раза выше, чем в 2023-м.

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Теги: 
автомобили  продажи  экономика  2025 год  прогноз 

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