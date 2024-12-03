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10.12.2024, 08:19
Аналитики прогнозируют сокращение продаж новых легковых автомобилей в России в 2025 году
10 декабря — Mossovetinfo.ru — Рынок новых легковых автомобилей в России в следующем году может ожидать падение в пр...
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06.12.2024, 17:57
МИД КНР: сдерживание Китая с помощью тайваньского вопроса обречено на провал
6 декабря — Mossovetinfo.ru — Попытки добиться «независимости Тайваня» с опорой на США и использовать тайваньский в...
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03.12.2024, 16:51
Китай усилил торговую напряжённость в отношениях с США - Bloomberg
3 декабря — Mossovetinfo.ru — Китай усилил торговую напряжённость в отношениях с США, введя запрет на несколько высо...