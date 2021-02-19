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Другое     19.02.2021 10:24

Аппарат Perseverance успешно сел Марс

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Теги:  космос  Марс  марсоход  Perseverance  посадка  исследования 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Американских марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Марсе в заданном районе, об этом сообщило NASA.

Марсоход приземлился в 1,7 километра от центра заданного района в кратере Езеро.

Perseverance уже передал первые снимки Красной планеты, однако специалисты NASA заявили, что в первые сутки основной задачей будет настройка оборудования, в том числе систем передачи данных.

В дальнейшем марсоход совершит несколько коротких поездок, также планируется использовать закрепленный на нем вертолет Ingenuity. Первые полеты вертолета планирубтся весной.

Задачей Perseverance также станет сбор грунта. Через несколько лет образцы будут выведены на орбиту Марса, где их подберет другой аппарат, который доставит их на землю. Планируется, что это произойдет в 2030-х годах.

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Карта места

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Теги: 
космос  Марс  марсоход  Perseverance  посадка  исследования 

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