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Другое     15.04.2021 17:56

Арбитр Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на 90 дней

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Теги:  футбол  Сергей Лапочкин  УЕФА  дисквалификация 

15 апреля. Mossovetinfo.ru — Российский футбольный арбитр Сергей Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 90 дней, соответствующее решение принял контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА.

Лапочкин отстранен за нарушение дисциплинарного регламента. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 марта.

Стало известно, что в 2018 году Лапочкин не сообщил в УЕФА о том, что перед матчем второго отборочного раунда Лиги Европы «Вентспилс» - «Бордо», на него вышли люди, которые просили обеспечить результат. Матч состоялся 26 июля 2018 года и завершился победой французской команды со счетом 1:0.

Нарушение Лапочкина заключается именно в том, что он не сообщил о случившемся футбольным властям.

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Теги: 
футбол  Сергей Лапочкин  УЕФА  дисквалификация 

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