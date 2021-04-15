Арбитр Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на 90 дней

15 апреля. Mossovetinfo.ru — Российский футбольный арбитр Сергей Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 90 дней, соответствующее решение принял контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА.



Лапочкин отстранен за нарушение дисциплинарного регламента. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 марта.



Стало известно, что в 2018 году Лапочкин не сообщил в УЕФА о том, что перед матчем второго отборочного раунда Лиги Европы «Вентспилс» - «Бордо», на него вышли люди, которые просили обеспечить результат. Матч состоялся 26 июля 2018 года и завершился победой французской команды со счетом 1:0.



Нарушение Лапочкина заключается именно в том, что он не сообщил о случившемся футбольным властям.