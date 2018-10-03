3 октября. Mossovetinfo.ru – Бывший вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович избран президентом Международной шахматной федерации (FIDE).
Выборы главы FIDE прошли в среду, 3 октября в грузинском Батуми.
Кирсан Илюмжинов, бессменно возглавлявший FIDE с 1995 года, первоначально планировал вновь баллотироваться на пост президента организации, однако затем отказался от этого намерения и поддержал кандидатуру Дворковича. Ранее Илюмжинов шесть раз переизбирался на пост президента FIDE, однако в июле текущего года был отстранен от должности в результате решения комиссии по этике организации.
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