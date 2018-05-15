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Другое     17.05.2018, 08:55

Археологи нашли в центре Москвы древнюю церковную утварь, изразец и оружие средневековой Руси

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Теги:  археологи  культурное наследие 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Археологи нашли в центре Москвы древнюю церковную утварь, изразец и оружие средневековой Руси. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Находится обнаружили в рамках проведения работ по благоустройству в районе улицы Маросейки и прилегающих к ней переулков. Возраст находок — 400 лет и более.

В частности, были найдены фрагмент печного изразца с батальной сценой, медный крест-мощевик XVI века, деталь светильника из медного сплава в форме херувима и совня — колюще-режущее оружие, напоминающее рогатину. Артефакты пополнят экспозиции городских музеев


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Карта места

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Теги: 
археологи  культурное наследие 

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