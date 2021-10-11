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Другое     11.10.2021 14:35

Автомобилистам напомнили о необходимости до 1 декабря оплатить транспортный налог

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Теги:  ФНС  автомобили  налоги 

11 октября. Mossovetinfo.ru – Налоговая инспекция начала рассылать владельцам автомобилей напоминание о необходимости заплатить налог на автомобильный транспорт, сообщает портал Autonews.ru.

Квитанции автовладельцам приходят в течение трех осенних месяцев, оплатить налог необходимо до 1 декабря. Сумма налога с 2003 года рассчитывается в зависимости от мощности двигателя автомобиля.

При этом, регионам дано право рассчитывать транспортный налог самостоятельно, на основе федеральных ставок.

В Москве за автомобиль мощностью 125-150 лошадиных сил налог составляет 30 рублей за одну лошадиную силу. Для автомобилей мощностью 150 – 175 лошадиных сил налог составляет 45 рублей за лошадиную силу. Владельцам машин с мощностью двигателя более 250 лошадиных сил придется заплатить уже по 150 рублей за лошадиную силу.

Водители могут самостоятельно посчитать какой налог они должны заплатить и сравнить с тем, что посчитает налоговая служба. Посчитать транспортный налог на конкретную машину для каждого региона можно в калькуляторе на официальном сайте ФНС.

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Теги: 
ФНС  автомобили  налоги 

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