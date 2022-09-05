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Другое     05.09.2022 08:19

Автосалоны в Москве зафиксировали резкий спрос на китайские машины

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Теги:  автомобили  машины 

5 сентября. Mossovetinfo.ru — В Москве зафиксировали резкий спрос на китайские автомобили. Об этом сообщает «Российская газета»,

Во-первых, американские и европейские производители, которые покинули российский рынок, перестали производить машины в прежних количествах.

Во-вторых, китайские автомобили дешевле даже российских. Если за российский автомобиль в стандартной комплектации нужно отдать 2,2 миллиона рублей, то китайская машина за эти деньги оснащена по максимуму.

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Теги: 
автомобили  машины 

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