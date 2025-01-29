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Другое     06.02.2025 13:57

Азербайджан прекратил деятельность в стране USAID и Россотрудничества

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Теги:  USAID  Россотрудничества  деятельность  запрет  Азербайджан  США  Россия 

6 февраля — Mossovetinfo.ru — Азербайджан прекратил деятельность в стране Россотрудничества и Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом 6 февраля сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что Баку направил Москве по дипломатическим каналам уведомление о прекращении деятельности российского агентства. Пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде 6 февраля объявил, что американскую сторону также предупредили о запрете работы USAID в республике.

Президент США Дональд Трамп в день инаугурации, 20 января 2025 года, подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней.

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Теги: 
USAID  Россотрудничества  деятельность  запрет  Азербайджан  США  Россия 

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