Азербайджан прекратил деятельность в стране USAID и Россотрудничества

6 февраля — Mossovetinfo.ru — Азербайджан прекратил деятельность в стране Россотрудничества и Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом 6 февраля сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана.



Отмечается, что Баку направил Москве по дипломатическим каналам уведомление о прекращении деятельности российского агентства. Пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде 6 февраля объявил, что американскую сторону также предупредили о запрете работы USAID в республике.



Президент США Дональд Трамп в день инаугурации, 20 января 2025 года, подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней.