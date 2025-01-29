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Другое
06.02.2025, 13:57
Азербайджан прекратил деятельность в стране USAID и Россотрудничества
6 февраля — Mossovetinfo.ru — Азербайджан прекратил деятельность в стране Россотрудничества и Агентства США по меж...
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Другое
04.02.2025, 12:41
Китай подал жалобу в ВТО на введение США дополнительных пошлин на китайские товары
4 февраля — Mossovetinfo.ru — Китай подал жалобу в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО) н...
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Другое
29.01.2025, 22:14
Белый дом отменяет замораживание федеральной помощи, вызвавшее хаос
29 января — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп отменил приказ о замораживании ряда федеральных грантов, кред...