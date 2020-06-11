11 июня. Mossovetinfo.ru – Российские банки обратились в Центробанк с предложением ужесточить правила блокировки счетов, сообщает РБК.
Банки предлагают блокировать подозрительные транзакции, при подозрении, что они совершаются без согласия клиента, если клиент не вышел на связь с банком.
В настоящее время, согласно закону, банки могут заблокировать подобные переводы на два дня, за которые банк должен связаться с клиентом и получить подтверждение транзакции. Однако, если связаться с клинетом не удалось, через два дня банк обязан продолжить выполнение перевода.
По мнению банков, за два дня клиент может не успеть понять, что стал жертвой мошенничества.
Как сообщает издание, предложение убрать из закона норму, об обязательном возобновлении транзакции без получения подтверждения клиента выдвинул Тинькофф Банк. Предложение поддержали ВТБ, Почта Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и МКБ.
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