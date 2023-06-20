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23.06.2023, 09:46
Батискаф "Титаник" подвергся "катастрофическому взрыву", погибли все пять человек на борту
23 июня — Mossovetinfo.ru — Пропавший в воскресенье батискаф "Титан" подвергся "катастрофическому взрыву", погибли вс...
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21.06.2023, 10:37
Путин и Собянин посетили во вторник Северный речной вокзал, приняли участие в церемонии запуска речного транспорта по Москве-реке
21 июня — Mossovetinfo.ru — В ходе посещения во вторник, 20 июня, Северного речного вокзала Президент России Владимир ...
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20.06.2023, 09:10
C 19 по 30 июня 2023 года в России запустили горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туруслуг
20 июня — Mossovetinfo.ru — В период с 19 по 30 июня 2023 года Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию, посв...