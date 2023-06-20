Батискаф "Титаник" подвергся "катастрофическому взрыву", погибли все пять человек на борту

23 июня — Mossovetinfo.ru — Пропавший в воскресенье батискаф "Титан" подвергся "катастрофическому взрыву", погибли все пять человек на борту сообщил контр-адмирал береговой охраны США Джон Можер. Дистанционно управляемый аппарат обнаружил хвостовой обтекатель "Титана" примерно в 1600 футах от места кораблекрушения, сказал Можер.



Подводный аппарат спускался, чтобы исследовать обломки лайнера "Титаник"



Батискаф «Титан» компании OceanGate пропал с радаров 18 июня почти через два часа после начала погружения к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане в 900 милях к востоку от Кейп-Кода на глубине 13 000 футов ниже уровня моря. На его борту находились пять человек: британский миллиардер и путешественник 58-летний Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь «Титаника» 77-летний француз Поль-Анри Наржоле и 61-летний Стоктон Раш, генеральный директор компании-организатора тура, OceanGate Expeditions.



Американские военно-морские силы (ВМС) зафиксировали на специальном секретном оборудовании звук разрушения корпуса батискафа «Титан» через несколько часов после начала его погружения, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, привлеченных к поискам.



В четверг, аппарат с дистанционным управлением впервые достигает морского дна в месте поиска батискафа. Около полудня по восточному времени береговая охрана США сообщила, что в районе поиска было обнаружено поле обломков, позже установлено, что оно образовалось от внешнего корпуса батискафа (миниподложки). OceanGate заявляет, что считает, что пассажиры "к сожалению, погибли".