Белый дом отменяет замораживание федеральной помощи, вызвавшее хаос

29 января — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп отменил приказ о замораживании ряда федеральных грантов, кредитов и финансовой помощи. Это стало резким поворотом после нескольких дней неопределённости и беспокойства, охвативших правительства и некоммерческие организации. Белый дом заявил, что приказ отменен из-за временной блокировки суда, сообщает Bloomberg.



Федеральные агентства «должны временно приостановить все действия, связанные с обязательствами или выплатами по всей федеральной финансовой помощи», — говорится в оригинальном меморандуме, копия которого была получена CNN.



«Меморандум OMB M-25-13 отменён. Если у вас есть вопросы по выполнению указов президента, пожалуйста, свяжитесь с главным юрисконсультом вашего ведомства», — говорится в служебной записке, полученной CNN от представителя администрации Трампа.



Ранее бюджетный отдел Белого дома распорядился приостановить выдачу федеральных грантов и кредитов, что вызвало замешательство и тревогу, несмотря на заявления Белого дома о том, что это не такой масштабный приказ, как может показаться.



«OMB отозвал служебную записку, чтобы устранить путаницу в федеральной политике, вызванную решением суда и недобросовестным освещением в СМИ», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.



«Это действие должно эффективно завершить судебное разбирательство и позволить правительству сосредоточиться на выполнении указаний президента по контролю за федеральными расходами, — добавила она. — В ближайшие недели и месяцы будут приняты дополнительные меры, чтобы положить конец вопиющей растрате федерального финансирования».



Она заявила, что указы, запрещающие использование федеральных средств для программ многообразия, абортов и других политических приоритетов, против которых выступает новая администрация Трампа, «остаются в полной силе».