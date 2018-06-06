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Другое     06.06.2018 07:22

Бесплатный Wi-Fi появился еще на 118 улицах в пределах ТТК

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Теги:  Wi-Fi  интернет 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Бесплатный Wi-Fi с начала года появился еще на 118 улицах в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и в восьми московских парках. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Беспроводной бесплатный интернет также теперь есть на территории 88 культурных центров, в 84 библиотеках и во всех 13 кинотеатрах сети «Москино». Всего с начала года установлено 2,2 тысячи точек доступа.

На данный момент бесплатный Wi-Fi есть более чем на 300 улицах и в 40 парках Москвы.


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Теги: 
Wi-Fi  интернет 

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