6 июня. Mossovetinfo.ru – Бесплатный Wi-Fi с начала года появился еще на 118 улицах в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и в восьми московских парках. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Беспроводной бесплатный интернет также теперь есть на территории 88 культурных центров, в 84 библиотеках и во всех 13 кинотеатрах сети «Москино». Всего с начала года установлено 2,2 тысячи точек доступа.



На данный момент бесплатный Wi-Fi есть более чем на 300 улицах и в 40 парках Москвы.