7 октября. Mossovetinfo.ru – В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подтвердили появившиеся в СМИ данные об утечке данных клиентов проводного интернета компании, однако опровергли количество клиентов, чьи данные попали в сеть, сообщает РБК.
Сообщается, что в связи с появившейся информацией об утечке данных, в компании было проведено расследование, которое подтвердило, что в нелегальном архиве, который распространяется в интернете, действительно есть часть клиентской базы пользователей проводного интернета «Билайн». При этом в компании заявили, что «значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна».
По данным компании, утечка произошла еще в конце 2017 года и тогда виновные были привлечены к ответственности.
Вместе с тем, в компании отметили, что в сообщения говорится об утечке данных 8 миллионов клиентов, в то время как на конец II квартала 2019 года абонентская база проводного интернета «Билайн» насчитывала всего 2,5 миллиона клиентов.
В компании также заявили, что считают распространение информации об утечке данных клиентов «заказным».
10:02 Город (Москва и область) Более 360 семей уже докупили дополнительные площади по программе реновации
09:35 Город (Москва и область) Зона действия парковочных разрешений расширена для жителей четырех районов ЦАО
09:03 Другое «Билайн» подтвердил утечку данных клиентов
08:51 В России В ПДД добавят электросамокаты, гироскутеры и моноколеса
08:39 В России Названы российские города-лидеры по уровню зарплат
07:25 Общество Какие отделы ЗАГС можно зарегистрировать брак в праздники
07:14 Город (Москва и область) За месяц прививку от гриппа в Москве сделали более полутора миллионов человек.
20:27 Город (Москва и область) Четыре новые выделенные полосы заработают в Москве 7 октября
12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок
12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий