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Другое     07.10.2019 09:03

«Билайн» подтвердил утечку данных клиентов

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Теги:  Билайн  утечка  данные 

7 октября. Mossovetinfo.ru – В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подтвердили появившиеся в СМИ данные об утечке данных клиентов проводного интернета компании, однако опровергли количество клиентов, чьи данные попали в сеть, сообщает РБК.

Сообщается, что в связи с появившейся информацией об утечке данных, в компании было проведено расследование, которое подтвердило, что в нелегальном архиве, который распространяется в интернете, действительно есть часть клиентской базы пользователей проводного интернета «Билайн». При этом в компании заявили, что «значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна».

По данным компании, утечка произошла еще в конце 2017 года и тогда виновные были привлечены к ответственности.

Вместе с тем, в компании отметили, что в сообщения говорится об утечке данных 8 миллионов клиентов, в то время как на конец II квартала 2019 года абонентская база проводного интернета «Билайн» насчитывала всего 2,5 миллиона клиентов.

В компании также заявили, что считают распространение информации об утечке данных клиентов «заказным».


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Теги: 
Билайн  утечка  данные 

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