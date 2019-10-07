7 октября. Mossovetinfo.ru – В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подтвердили появившиеся в СМИ данные об утечке данных клиентов проводного интернета компании, однако опровергли количество клиентов, чьи данные попали в сеть, сообщает РБК.



Сообщается, что в связи с появившейся информацией об утечке данных, в компании было проведено расследование, которое подтвердило, что в нелегальном архиве, который распространяется в интернете, действительно есть часть клиентской базы пользователей проводного интернета «Билайн». При этом в компании заявили, что «значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна».



По данным компании, утечка произошла еще в конце 2017 года и тогда виновные были привлечены к ответственности.



Вместе с тем, в компании отметили, что в сообщения говорится об утечке данных 8 миллионов клиентов, в то время как на конец II квартала 2019 года абонентская база проводного интернета «Билайн» насчитывала всего 2,5 миллиона клиентов.



В компании также заявили, что считают распространение информации об утечке данных клиентов «заказным».