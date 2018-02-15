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Другое     15.02.2018 08:08

Биткоин дорожает и вновь приближается к $10000

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Теги:  биткоин  рост 

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Биткоин вновь дорожает и торгуется уже выше отметки в 9,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По мнению экспертов, рост криптовалюты связан с планами правительства Южной Кореи не запрещать цифровые деньги и регулировать прозрачность торговли в криптовалютной сфере.

Также позитивной новостью стало сообщение о том, что 7 британских криптовалютных компаний объединились для саморегулирования рынка, создав структуру CryptoUK .

Напомним, что 10 февраля глава чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что решил приобрести «долю биткоина». 

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Теги: 
биткоин  рост 

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