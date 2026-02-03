Биткоин закрепился на уровне выше 70 000 долларов после резких колебаний - Bloomberg

9 февраля — Mossovetinfo.ru — В понедельник на азиатских торгах биткоин стабилизировался на уровне выше 70 000 долларов после резких колебаний в конце прошлой недели, сообщает Bloomberg.



Отмечается, что в начале торгов в Сингапуре первоначальная стоимость криптовалюты ненадолго упала до 69 991 доллара, но к 9:30 утра держалась на уровне 70 700 долларов, почти не изменившись по сравнению с открытием торгов. Относительное спокойствие резко контрастировало с резкими колебаниями на прошлой неделе, когда в четверг биткоин упал до 60 033 долларов — самого низкого уровня с октября 2024 года, а в пятницу снова поднялся выше 70 000 долларов.



Трейдеры по-прежнему на взводе, пишет Bloomberg.



«Криптовалютные рынки стабилизировались», но «рынок все еще не уверен, что худшее позади», — заявила Кэролайн Морон, соучредительница Orbit Markets. «$60 000 — это основной уровень поддержки при снижении. Прорыв выше $75 000 может означать конец медвежьего рынка».



В высокой волатильности криптовалют нет ничего нового, но падение биткоина с пикового значения в 126 000 долларов в октябре прошлого года произошло на фоне дружественного отношения Белого дома к криптовалютам и растущего интереса со стороны институциональных инвесторов.



Тот факт, что биткоин не стал «тихой гаванью» в период повышенной геополитической неопределенности, вызвал сомнения в том, что он является своего рода «цифровым золотом».