Пользователям MAX стала доступна лента рекомендаций каналов

7 апреля — Mossovetinfo.ru — Пользователям MAX стала доступна лента рекомендаций каналов, познакомиться с популярными авторами и собрать любимые каналы можно в одном месте — новой папке «Каналы» в национальном мессенджере, - сообщает пресс-служба MAX.



Для доступа к ленте рекомендаций необходимо обновить приложение.



Найти папку «Каналы» можно в правой верхней части экрана — в разделе «Чаты» мессенджера. Пользователи увидят в папке ленту рекомендаций, смогут прочитать описание каналов и подписаться на понравившиеся, нажав на « + ».



Если пользователь подписался на более 20 каналов — в папке отобразятся те каналы, на которые он подписан.



В начале апреля количество приватных и публичных каналов в MAX достигло 4,7 миллиона, включая каналы СМИ, популярных блогеров и лидеров мнений. Общее количество подписок на каналы превысило 245 миллионов.