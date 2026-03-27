07.04.2026 19:56

Пользователям MAX стала доступна лента рекомендаций каналов

7 апреля — Mossovetinfo.ru — Пользователям MAX стала доступна лента рекомендаций каналов, познакомиться с популярными авторами и собрать любимые каналы можно в одном месте — новой папке «Каналы» в национальном мессенджере, - сообщает пресс-служба MAX.

Для доступа к ленте рекомендаций необходимо обновить приложение.

Найти папку «Каналы» можно в правой верхней части экрана — в разделе «Чаты» мессенджера. Пользователи увидят в папке ленту рекомендаций, смогут прочитать описание каналов и подписаться на понравившиеся, нажав на «+».

Если пользователь подписался на более 20 каналов — в папке отобразятся те каналы, на которые он подписан.

В начале апреля количество приватных и публичных каналов в MAX достигло 4,7 миллиона, включая каналы СМИ, популярных блогеров и лидеров мнений. Общее количество подписок на каналы превысило 245 миллионов.

