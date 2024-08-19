Блинкен: США вводят санкции против трёх структур и двух сотрудников RT

14 сентября — Mossovetinfo.ru — США вводят санкции против трёх структур и двух сотрудников RT, в том числе за работу в Молдавии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом накануне сообщило RT.



Телеканал RT в координации с Кремлём якобы предпринимает попытки вмешаться в предстоящие выборы в Молдавии и участвует в наращивании «оказываемого» на них российского влияния. С таким утверждением выступил в пятницу, 13 сентября, перед брифингом Госдепартамента США американский госсекретарь Энтони Блинкен. Также в ходе своего выступления Блинкен обвинил RT в «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран.



Также в санкционные списки попали медиагруппа «Россия сегодня», «ТВ-Новости», НКО «Евразия» и российский журналист Дмитрий Киселёв.



«Мы вводим санкции против трёх структур и двух сотрудников, в том числе за вмешательство в дела Молдавии в преддверии выборов», — заявил Блинкен, сообщает RT.



«По его (Блинкена - ред.) словам, RT якобы пытался провоцировать беспорядки в Молдавии. Ранее Блинкен заявил, что сотрудники RT занимаются военными поставками и помощью спецслужбам», также сообщает RT.

Новые санкции против телеканала RT будут «самыми строгими из возможных», заявил спецпосланник и координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин. По словам Рубина, ограничения будут носить «полностью блокирующий» характер.



Минфин США выпустил генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой «Россия сегодня» до 13 ноября.



Министерство финансов США уже объявляло 4 сентября о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской.



Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT заявил, что очередные обвинения в адрес телеканала — это контекст предвыборной кампании США. «И это означает, что американская система является колоссом на глиняных ногах, потому что она не выдерживает состязания позиций, состязания мнений, состязания точек зрения и результатов аналитики», — сказал вице-спикер Совфеда.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новые обвинения в адрес RT в США «ксенофобией, расизмом и нацизмом в чистом виде». «Вот они такие. Они исторически принимают разные облики», — заявила она в беседе с телеканалом RT.



Новые объявления о противодействии властей США телеканалу RT не исключены, они могут последовать в случае необходимости. С таким заявлением выступила в пятницу, 13 сентября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



