 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Другое     14.09.2024 09:06

Блинкен: США вводят санкции против трёх структур и двух сотрудников RT

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  США  Госдеп  Минфин  Блинкен  санкции  RT  Россия сегодня  ТВ-Новости  НКО «Евразия»  Дмитрий Киселёв  Маргарита Симонян 

14 сентября — Mossovetinfo.ru — США вводят санкции против трёх структур и двух сотрудников RT, в том числе за работу в Молдавии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом накануне сообщило RT.

Телеканал RT в координации с Кремлём якобы предпринимает попытки вмешаться в предстоящие выборы в Молдавии и участвует в наращивании «оказываемого» на них российского влияния. С таким утверждением выступил в пятницу, 13 сентября, перед брифингом Госдепартамента США американский госсекретарь Энтони Блинкен. Также в ходе своего выступления Блинкен обвинил RT в «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран.

Также в санкционные списки попали медиагруппа «Россия сегодня», «ТВ-Новости», НКО «Евразия» и российский журналист Дмитрий Киселёв.

«Мы вводим санкции против трёх структур и двух сотрудников, в том числе за вмешательство в дела Молдавии в преддверии выборов», — заявил Блинкен, сообщает RT.

«По его (Блинкена - ред.) словам, RT якобы пытался провоцировать беспорядки в Молдавии. Ранее Блинкен заявил, что сотрудники RT занимаются военными поставками и помощью спецслужбам», также сообщает RT.
Новые санкции против телеканала RT будут «самыми строгими из возможных», заявил спецпосланник и координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин. По словам Рубина, ограничения будут носить «полностью блокирующий» характер.

Минфин США выпустил генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой «Россия сегодня» до 13 ноября.

Министерство финансов США уже объявляло 4 сентября о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT заявил, что очередные обвинения в адрес телеканала — это контекст предвыборной кампании США. «И это означает, что американская система является колоссом на глиняных ногах, потому что она не выдерживает состязания позиций, состязания мнений, состязания точек зрения и результатов аналитики», — сказал вице-спикер Совфеда.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новые обвинения в адрес RT в США «ксенофобией, расизмом и нацизмом в чистом виде». «Вот они такие. Они исторически принимают разные облики», — заявила она в беседе с телеканалом RT.

Новые объявления о противодействии властей США телеканалу RT не исключены, они могут последовать в случае необходимости. С таким заявлением выступила в пятницу, 13 сентября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
США  Госдеп  Минфин  Блинкен  санкции  RT  Россия сегодня  ТВ-Новости  НКО «Евразия»  Дмитрий Киселёв  Маргарита Симонян 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:06 Другое Блинкен: США вводят санкции против трёх структур и двух сотрудников RT

08:11 Город (Москва и область) До 28 градусов тепла ожидаются в Московском регионе 14 сентября

07:07 Происшествия Суд арестовал имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом»

12:34 В России Лавров: Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по России

11:35 Город (Москва и область) Рекордная жара ожидается в Москве в пятницу

Актуальные материалы

18:59 Мнения Минтусов: о реальных результатах голосования по ДЭГ будут знать максимум десять человек в мэрии Москвы

07:29 Общество Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД - Справедливая Россия

09:04 Общество Снос Дома культуры Трехгорной мануфактуры Москомнаследие считает «противоаварийными» работами

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

10:04 В России В трех регионах России введен режим контртеррористической операции

20:44 В России Президент подписал указы о помиловании

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru