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Другое     19.10.2024 18:37

Bloomberg: США предлагают 10 миллионов долларов за информацию о российском проекте «Рыбарь»

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Теги:  Рыбарь  ответ  США  telegram-канал  нарративы  розыск  вознаграждение 

19 октября — Mossovetinfo.ru — Правительство США, как сообщает Bloomberg, предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, «позволяющую установить личность или местонахождение» российского военного СМИ «Рыбарь» и его сотрудников, согласно заявлению, опубликованному в рамках миссии «Вознаграждение за правосудие».

«Рыбарь», у которого более 1,3 миллиона подписчиков в Telegram-канале, посвящённом в основном вторжению Кремля в Украину, стремится «укрепить военный потенциал России и продвигать пророссийские и антизападные нарративы», говорится в заявлении американских властей.

В видеообращении в ответ на объявление о вознаграждении за информацию директор «Рыбарь» Михаил Звинчук опроверг информацию о том, что его деятельность используется для влияния на выборы в США, и указал свой адрес регистрации в Москве. «Рыбарь» заявил, что ожидает, что правительство США произведёт обещанную выплату в обмен на адрес посредством прямого перевода средств, кнопки пожертвования на сайте «Рыбарь» или в криптовалюте, - сообщает Bloomberg.

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Теги: 
Рыбарь  ответ  США  telegram-канал  нарративы  розыск  вознаграждение 

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