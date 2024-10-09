Bloomberg: США предлагают 10 миллионов долларов за информацию о российском проекте «Рыбарь»

19 октября — Mossovetinfo.ru — Правительство США, как сообщает Bloomberg, предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, «позволяющую установить личность или местонахождение» российского военного СМИ «Рыбарь» и его сотрудников, согласно заявлению, опубликованному в рамках миссии «Вознаграждение за правосудие».



«Рыбарь», у которого более 1,3 миллиона подписчиков в Telegram-канале, посвящённом в основном вторжению Кремля в Украину, стремится «укрепить военный потенциал России и продвигать пророссийские и антизападные нарративы», говорится в заявлении американских властей.



В видеообращении в ответ на объявление о вознаграждении за информацию директор «Рыбарь» Михаил Звинчук опроверг информацию о том, что его деятельность используется для влияния на выборы в США, и указал свой адрес регистрации в Москве. «Рыбарь» заявил, что ожидает, что правительство США произведёт обещанную выплату в обмен на адрес посредством прямого перевода средств, кнопки пожертвования на сайте «Рыбарь» или в криптовалюте, - сообщает Bloomberg.