24 августа. Mossovetinfo.ru – В московских аэропортах утром 24 августа задержано более 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».



В Шереметьево и Домодедово задержано по 9 рейсов, еще 3 рейса задержана во Внуково. Кроме того, в Домодедово 4 рейса отменено. Причины не указываются.