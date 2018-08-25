24 августа. Mossovetinfo.ru – В московских аэропортах утром 24 августа задержано более 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
В Шереметьево и Домодедово задержано по 9 рейсов, еще 3 рейса задержана во Внуково. Кроме того, в Домодедово 4 рейса отменено. Причины не указываются.
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