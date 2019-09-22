22 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 30 рейсов задержано или отменено утром 22 сентября в аэропортах Москвы. По данным сервиса «Яндекс. Расписание» на 8:45, в аэропорту Домодедово 14 рейсов задержано и 4 отменено.



В аэропорту Внуково 5 рейсов задержано, 1 отменен. В аэропорту Шереметьево задержано 8 рейсов.



В Москве в воскресенье ожидаются дождь, мокрый снег и порывы ветра до 22 метров в секунду.