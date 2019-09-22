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Другое     22.09.2019 09:02

Более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы 22 сентября

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Теги:  погода  аэропорты  самолеты 

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 30 рейсов задержано или отменено утром 22 сентября в аэропортах Москвы. По данным сервиса «Яндекс. Расписание» на 8:45, в аэропорту Домодедово 14 рейсов задержано и 4 отменено.

В аэропорту Внуково 5 рейсов задержано, 1 отменен. В аэропорту Шереметьево задержано 8 рейсов.

В Москве в воскресенье ожидаются дождь, мокрый снег и порывы ветра до 22 метров в секунду.


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Теги: 
погода  аэропорты  самолеты 

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