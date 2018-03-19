19 марта. Mossovetinfo.ru - Более шести тысяч человек призовут весной на военную службу в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Осенью 2017 года на военную службу в столице призвали более 6,5 тысячи человек.



Призыв проводится два раза в год: с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря.