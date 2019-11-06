25 ноября. Mossovetinfo.ru – Более половины россиян (58%) пользуются видеохостингом YouTube, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



При этом 25% опрошенных заявили, что пользуют хостингом ежедневно, еще 19% - несколько раз в неделю. 8% респондентов пользуются YouTube несколько раз в месяц, 7% - не менее одного раза в полгода. 20% опрошенных заявили, что не пользуются YouTube.



Самыми популярными у россиян роликами на YouTube являются музыкальные видео, фильмы, ролики, связанные с культурой и искусством – их смотрят 30% опрошенных. 23% респондентов смотрят юмористические ролики. 16% смотрят видео о семье, доме и воспитании детей, 14% - ролики о спорте и фитнесе. Столько же (14%) смотрят видео на тему общественно-политической жизни. Также россиян интересуют ролики о технике и технологиях, путешествиях, образовании, красоте и здоровье.