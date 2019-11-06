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Другое
25.11.2019, 11:29
Более половины россиян регулярно пользуются YouTube
25 ноября. Mossovetinfo.ru – Более половины россиян (58%) пользуются видеохостингом YouTube, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). ...
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Другое
10.11.2019, 12:03
Посольство США не дает визы футболистам «Спартака»
10 ноября. Mossovetinfo.ru – Посольство США не дает визы футбольному клубу «Спартак», который планировал полететь в январе 2020 года во Флориду для участия в товарищеский турнир. Как сообщает tel...
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Другое
06.11.2019, 14:18
Названы способы определения реального пробега автомобиля
6 ноября. Mossovetinfo.ru – Эксперты портала «Авто.ру» рассказали о способах определения реального пробега автомобиля. Эксперты отметили, что показания одометра могут быть скручены и не показ...