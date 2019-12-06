6 декабря. Mossovetinfo.ru – Болельщики московского «Спартака» призвали фанатов других российских клубов на матчах предстоящего 19-го тура чемпионата России по футболу покинуть трибуны на 30-й минуте матчей, призыв публикован на сайте объединения болельщиков красно-белых «Фратрия».
В заявлении отмечается, что фанаты красно-белых 1 декабря в Санкт-Петербурге столкнулись с «необоснованной агрессией со стороны городских властей и органов правопорядка». Часть приезжих болельщиков была необоснованно задержана, три человека были арестованы на 15 суток, а один из лидеров фанатского движения «Спартака» был доставлен из Москвы в Санкт-Петербург и лишен судом права посещать футбольные матчи в течение 1,5 лет.
Также отмечается, что болельщики других команд сталкивались с массовыми задержаниями и необоснованной жестокостью правоохранителей в других городах.
В заявлении отмечается, что все эти события не выглядят цепочкой случайностей, и по итогам любого матча задержанным может оказаться любой болельщик, невзирая на возраст и клубные цвета.
В связи с этим фанаты «Спартака» призывают болельщиков всех других команд выразить свое несогласие с подобными жесткими действиями в их отношении и выразить поддержку незаконно задержанным фанатам, покинув трибуны стадионов.
10:39 Происшествия Суд не стал назначать реальный срок студенту ВШЭ Жукову за призывы к экстремизму
10:19 Происшествия Егор Жуков признан виновным в призывах к экстремизму
10:07 Город (Москва и область) В 2020 году в Москве запустят 16 новых автобусных маршрутов
09:53 Другое Болельщики «Спартака» призвали фанатов всех команд покинуть трибуны на матчах 19-го тура чемпионата России
09:28 Происшествия По факту наезда на женщину с детьми в Зеленограде возбуждено уголовное дело
16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года
16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года
08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина
08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах
17:52 Власть Сотрудникам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры