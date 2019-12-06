6 декабря. Mossovetinfo.ru – Болельщики московского «Спартака» призвали фанатов других российских клубов на матчах предстоящего 19-го тура чемпионата России по футболу покинуть трибуны на 30-й минуте матчей, призыв публикован на сайте объединения болельщиков красно-белых «Фратрия».



В заявлении отмечается, что фанаты красно-белых 1 декабря в Санкт-Петербурге столкнулись с «необоснованной агрессией со стороны городских властей и органов правопорядка». Часть приезжих болельщиков была необоснованно задержана, три человека были арестованы на 15 суток, а один из лидеров фанатского движения «Спартака» был доставлен из Москвы в Санкт-Петербург и лишен судом права посещать футбольные матчи в течение 1,5 лет.



Также отмечается, что болельщики других команд сталкивались с массовыми задержаниями и необоснованной жестокостью правоохранителей в других городах.



В заявлении отмечается, что все эти события не выглядят цепочкой случайностей, и по итогам любого матча задержанным может оказаться любой болельщик, невзирая на возраст и клубные цвета.



В связи с этим фанаты «Спартака» призывают болельщиков всех других команд выразить свое несогласие с подобными жесткими действиями в их отношении и выразить поддержку незаконно задержанным фанатам, покинув трибуны стадионов.