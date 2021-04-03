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Другое
06.04.2021, 12:48
Бывший тренер ЦСКА Ганчаренко возглавил «Краснодар»
6 апреля. Mossovetinfo.ru — Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко назначен главным тренером «Краснодара» сообщается на официальном сайте краснодарского клуба. Ганчаренко сменил на пос...
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Другое
05.04.2021, 13:00
В России резко выросли цены на подержанные автомобили
5 апреля. Mossovetinfo.ru — Цены на некоторые модели подержанных автомобилей резко выросли в России, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру». Стоимость подержанного Kia Picanto сей...
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03.04.2021, 16:43
«Локомотив» выиграл пятый матч подряд в чемпионате России
3 апреля. Mossovetinfo - Московский «Локомотив» одержал пятую победу подряд в чемпионате России. В субботу железнодорожники в гостях обыграли «Ротор». В следующем туре «Локомотив» сыграет со «Спартако...