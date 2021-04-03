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Другое     06.04.2021 12:48

Бывший тренер ЦСКА Ганчаренко возглавил «Краснодар»

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Теги:  футбол  Краснодар  Виктор Ганчаренко  ЦСКА 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко назначен главным тренером «Краснодара» сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

Ганчаренко сменил на посту главного тренера «Красноадра» Мурада Мусаева, который подал в отставку после матча 24-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Краснодар» на своем поле уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:5.

Сам Ганчаренко покинул пост главного тренера ЦСКА после матча 23-го тура, в котором армейцы дома проиграли санкт-петербургскому «Зениту» 3:2. На посту главного тренера ЦСКА Ганчаренко сменил хорват Ивица Олич.

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Теги: 
футбол  Краснодар  Виктор Ганчаренко  ЦСКА 

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