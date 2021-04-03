6 апреля. Mossovetinfo.ru — Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко назначен главным тренером «Краснодара» сообщается на официальном сайте краснодарского клуба. Ганчаренко сменил на пос...

5 апреля. Mossovetinfo.ru — Цены на некоторые модели подержанных автомобилей резко выросли в России, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру». Стоимость подержанного Kia Picanto сей...

3 апреля. Mossovetinfo - Московский «Локомотив» одержал пятую победу подряд в чемпионате России. В субботу железнодорожники в гостях обыграли «Ротор». В следующем туре «Локомотив» сыграет со «Спартако...